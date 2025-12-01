Investigación
Intentan robar en un taller, huyen, los persigue la Policía y se estrellan contra un semáforo en pleno centro de Molina de Segura
El episodio, en el que participaron agentes de la Policía Local y Nacional, sucedió este domingo por la noche y se saldó con cinco hombres detenidos
Intentaron robar en un taller, huyeron, protagonizaron una persecución con la Policía y acabaron chocando contra un semáforo en pleno centro de Molina de Segura. El episodio, este domingo por la noche, se saldaba con cinco hombres detenidos, indican fuentes cercanas al caso.
Agentes de la Policía Local sorprendieron a tres de los sospechosos in fraganti, cuando trataban de forzar la puerta de una nave que alberga un taller. Al ver a los policías, los individuos, que llevaban pasamontañas, salieron corriendo: los municipales lograron interceptar a dos de ellos, el tercero escapó.
Las mismas fuentes explicaron que, en las inmediaciones, había dos coches que presumiblemente estaban aguardando a estos delincuentes. Los conductores de los mismos arrancaron y se inició entonces la persecución policial.
Uno de los automóviles perdió el control cuando entró, a gran velocidad, en la calle Estación y acabó estrellándose contra un semáforo, el cual quedó derribado. Del vehículo salieron dos hombres, que también echaron a correr. A uno de ellos lo capturó la Policía Nacional.
Numerosos antecedentes
El otro coche que escapó fue hallado abandonado y sin nadie en su interior, donde sí quedaban útiles idóneos para cometer un robo.
En total, la operación policial finalizó con el arresto de cinco sujetos, los cuales tienen antecedentes por robos, tráfico de drogas y agresiones. "La mayoría de ellos ha pasado por la cárcel en más de una ocasión", apuntan las mismas fuentes.
Las pesquisas están recién iniciadas y la operación sigue abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones.
