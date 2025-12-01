Tráfico
Un palet de madera gigante cae de un vehículo y obliga a cortar un carril de la A-7 a la altura de Librilla
La DGT informa de tres kilómetros de atascos como consecuencia del incidente
Al menor tres kilómetros de atascos se produjeron este lunes por la tarde debido a un accidente en la A-7 a la altura del municipio de Librilla, informó la Dirección General de Tráfico (DGT).
El siniestro vial tuvo lugar en la citada autovía, en sentido Almería, apuntó la misma fuente, que comunicó en sus redes sociales el incidente a los conductores.
Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, que procedieron a cortar un carril de la carretera, debido a que en el asfalto había algo peligroso.
Y es que el Centro de Coordinación de Emergencias recibía una llamada para alertar de la presencia de un palet de madera muy grande en el asfalto. Se trataba de un obstáculo que previsiblemente había caído de un vehículo pesado, y que podía poner en serio peligro a los usuarios de la autovía.
De hecho, un turismo permaneció parado en un lateral de la carretera porque su conductor pisó el trozo, afortunadamente sin consecuencias para los ocupantes del coche.
