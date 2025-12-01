Interior detecta un leve descenso de la criminalidad en la Región en el tercer trimestre del año

El Ministerio del Interior ha detectado un leve descenso de la criminalidad en la Región de Murcia en el tercer trimestre. El Ministerio contabiliza en la Comunidad murciana un total de 55.519 ilícitos, frente a los 55.877 que hubo en el mismo periodo de 2024. Así se desprende del balance de criminalidad hecho público este lunes por el departamento que dirige Marlaska, y que ofrece datos sobre los nueve primeros meses del año 2025.

A nivel nacional, la criminalidad en España ha subido un 1 por ciento en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024, un periodo en el que destaca la bajada en un 10 por ciento de los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, y se ha incrementado en 13 comunidades.

Interior cifra en 1.870.877 el número de infracciones penales registras en los nueve primeros meses de este año, frente a las 1.852.460 de entre enero y septiembre del pasado ejercicio.

El 80 % del total de delitos se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (todas salvo las cometidas en el ciberespacio), con una disminución del 0,6 %, mientras que la cibercriminalidad se incrementó el 8 % sobre 2024.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", según Interior. Mientras, la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

Por tipos penales, los delitos contra la libertad sexual crecieron un 3,7 % sobre 2024, pero Interior recalca que se trata de un incremento en un porcentaje inferior al aumento interanual observado en años anteriores (5,7 % en 2024 sobre 2023).

Las violaciones subieron hasta septiembre un 4,6 % respecto a 2024.

Interior recuerda que el aumento sostenido en este tipo de delitos contra la libertad sexual debe ponerse, en parte, "en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos".

Eso se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las fuerzas de seguridad, lo que está reduciendo los niveles de infradenuncia existentes en estos tipos penales.

Menos robos en casas y de coches

Por su parte, los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1 por ciento de la criminalidad convencional, disminuyeron en conjunto un 3,2 por ciento.

Así, los robos con violencia o intimidación (47.173) disminuyeron un -0,9 %; los robos con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones, 10,6 %; y los hechos producidos en domicilios un 10,1 %.

Mientras, los hurtos bajaron un -2,2 por ciento y las sustracciones de vehículos disminuyeron un 1,2%.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentaron, sin embargo, un 4,3 por ciento. De 16.392 hechos registrados en los nueve primeros meses de 2024 se pasó a 17.093 en 2025.

Siguen en aumento las estafas informáticas

El balance destaca también el aumento del 6,4 % de las estafas informáticas (327.856 infracciones penales que representan el 87,6 % de toda la cibercriminalidad y el 17,5% de toda la delincuencia registrada de enero a septiembre).

Interior subraya que en apenas nueve años, las estafas informáticas conocidas en el año 2024 crecieron un 488,3% sobre las registradas en 2016. Por comunidades autónomas, la criminalidad subió más en Asturias y Castilla y León, con un alza del 6,1 % en ambos casos, por delante del 5,5 % de Aragón.

En el lado opuesto, los delitos bajaron en Cataluña (-2,8 %), Madrid (-0,8 %) y Murcia (-0,6 %).