Ingresa en prisión provisional el hombre que intentó degollar a un pensionista para robarle en Cartagena

La Policía Nacional ha detenido al hombre que presuntamente el pasado 25 de octubre cortó el cuello a un sexagenario en Cartagena cuando estaba sacando dinero de un cajero y se dio a la fuga, como ya adelantó este periódico.

Al arrestado, que ha ingresado provisionalmente en prisión, se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia por asestar varias puñaladas en el cuello a la víctima para sustraerle un bolso que contenía dinero que acababa de extraer del banco.

Los hechos ocurrieron el pasado día 25 de octubre tras recibir varias llamadas en la Sala del 091 alertaron de que en la calle Ribera de San Javier de la ciudad de Cartagena se encontraba un hombre tumbado en el suelo con varios cortes en el cuello, sangrando abundantemente.

Inmediatamente varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y la víctima fue trasladada hasta el Hospital Universitario Santa Lucía, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a las graves lesiones que presentaba. En concreto, entró al quirófano para ser sometido a una reconstrucción de tráquea.

Paralelamente, los agentes ya habían iniciado la pertinente investigación y fruto de la misma se logró identificar al presunto autor, quien conocía a la víctima y sabía que los días 25 de cada mes cobraba la pensión.

Con esa información, el agresor, un vecino español y ya ‘cazado’ anteriormente por robos e incluso por homicidio, siguió al hombre de 65 años por varias calles hasta que finalmente le abordó para robarle.

Tras identificar al autor, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió su localización. Un registro en su domicilio ha permitido la intervención de diversos efectos como medios de prueba.

Finalmente, el detenido, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, órgano que ha decreato su inmediato ingreso en prisión provisional.