Sucesos
Se estrella en Torre Pacheco con la moto que acababa de robar en una casa de Murcia
El hombre, que llevaba otros objetos sustraídos de la vivienda, perdió el control del vehículo y chocó en una rotonda de la avenida de Balsicas
Un sujeto, cuya identidad y edad no han trascendido, fue detenido por la Policía Local de Torre Pacheco tras estrellarse con la moto que acababa de robar en una casa del municipio de Murcia, indican fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar en una rotonda ubicada en la avenida de Balsicas, cuando un hombre perdió el control de su motocicleta y sufrió un siniestro vial. Al lugar se movilizaron los municipales, los cuales "detectaron diversas irregularidades tanto en el conductor como en la motocicleta implicada, lo que hizo sospechar que podía estar relacionado con algún hecho delictivo", explican desde el cuerpo.
No les faltaba razón. "Las comprobaciones posteriores, realizadas en colaboración con Policía Local de Murcia y Guardia Civil, permitieron confirmar que la motocicleta acababa de ser robada en una vivienda de Sucina", apuntan desde la Policía pachequera. Además, otros objetos que el varón llevaba encima cuando se estrelló también pertenecían a la casa asaltada en la citada población murciana.
Los agentes procedieron entonces al arresto del individuo, como presunto autor del robo. Al identificarlo, descubrieron que tenía un abultado currículum delictivo plagado de antecedentes.
El hombre fue llevado primero a un centro de salud, para ser atendido de las lesiones sufridas en el accidente, y de ahí a los calabozos.
El caso es competencia del Instituto Armado, cuerpo competente para asumir la investigación del mismo.
