Detenida en Murcia una mujer por agredir a su marido delante de su hija menor de edad

Una mujer, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenida en Murcia por, presuntamente, agredir a su marido delante de su hija menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar este domingo, último día de noviembre, en la población de Javalí Viejo.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de Espinardo, que procedieron al arresto de la sospechosa.

A la acusada, que fue trasladada a la Comisaría del Carmen, se le imputa un delito de violencia doméstica.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación.