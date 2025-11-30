Dos mujeres sorprenden a un albañil "desnudo y excitado" en su piso de alquiler de Murcia

Un albañil, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, se encuentra en libertad con cargos tras ser detenido después de que dos mujeres denunciasen que se lo habían encontrado completamente «desnudo y excitado» en su piso de alquiler de Murcia. El Juzgado de Instrucción Nº 7 de Murcia se hizo cargo de la investigación.

Las pesquisas dieron comienzo cuando una de las inquilinas acudió a la Comisaría de Distrito del Carmen de la Policía Nacional para dar cuenta del episodio que había vivido. Posteriormente, se personó en dependencias policiales la otra afectada, y ambas coincidieron en su relato. Profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) procedieron al arresto del sospechoso y redactaron dos atestados, los cuales presentaron al Juzgado de Guardia.

Cuando el individuo quedó en libertad con cargos, la autoridad judicial consideró que no era necesario dictar una orden de protección para las mujeres, por lo que no le prohibió al varón aproximarse a las denunciantes ni comunicarse con ellas por medio alguno. La abogada que defiende los intereses de ambas afectadas recurrió a la Audiencia Provincial de Murcia, y su Sección Segunda se ha pronunciado ahora en un auto.

El tribunal deja claro desde un principio que no comparte «los argumentos de la juzgadora de Instrucción que denegó la cautelar a favor de las dos denunciantes».

Un baño sin puerta

El auto explica que ambas mujeres estaban de alquiler, en el momento de los hechos, en una vivienda de Murcia donde fue el sujeto a hacer obras. Él sabía, según aseguró una de las inquilinas, que ellas se encontraban en la casa el día que pasó lo que se investiga.

La Audiencia ve sospechoso que el sujeto fuese sorprendido en dos ocasiones (una vez por cada mujer) en los aseos y especifica que solamente uno de los baños estaba sin puerta, debido a las reformas que se estaban acometiendo.

"El comportamiento podría tener cabida en un delito básico de agresión sexual", subraya la Audiencia

El argumento que esgrimió el varón en su defensa fue que estaba tomando una medicación «para una afección médica que le tenía el estómago ‘revuelto’ esa mañana, porque además se había tomado un café». «Pero, es más, las dos denunciantes insisten en que ellas no vieron a un señor defecando en esos aseos, sino al albañil completamente desnudo, excitado en ambos casos», recalca el tribunal, que apostilla que «en principio, debería ser fácil para una mujer conocer el estado de excitación de un varón, por el tamaño y estado de su pene».

Además, el auto afirma que, según el testimonio de las mujeres, en ambos casos el obrero tardó «más de diez o quince segundos en cubrirse sus partes genitales, mirando mientras tanto a estas dos señoras».

"No lo tienen por qué soportar"

El tribunal tiene claro que «dos señoras, en el amparo de su propia morada, no tienen por qué soportar que este señor se les aparezca desnudo» y abre la puerta a que «ese comportamiento presuntamente doloso podría tener cabida en un delito básico de agresión sexual, tras la amplia nueva definición de este delito introducida por la Ley Orgánica 10/2022» (en referencia a la ley del ‘solo sí es sí’).

Destaca, para argumentarlo, que el hombre, presuntamente «obligó a las denunciantes a hacer lo que obviamente indiciariamente no querían, que es observarle desnudo completamente, y mirándolas, en su morada».

La Audiencia estima el recurso de las mujeres y les solicita la orden de protección: el sujeto no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ellas por medio alguno. Para ello, también tiene en cuenta que el albañil tiene dos condenas por violencia machista y que fue recientemente denunciado por agredir sexualmente a una menor de edad.