En Cabezón de la Sal
Mueren tres jóvenes en un accidente de tráfico en Cantabria
Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo, se ha subido por una isleta y el coche ha dado varias vueltas
Agencias
Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal.
El siniestro ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la citada carretera, antes del puente de Virgen de la Peña, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.
En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo. El joven aún permanecía con vida pero falleció cuando estaba siendo auxiliado por los servicios sanitarios.
Los familiares de los fallecidos han sido atendidos por los psicólogos del Gobierno de Cantabria, que ha activado el protocolo operativo de múltiples víctimas, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha mostrado su pesar por la pérdida de tres jóvenes que supone, ha dicho, "un gran golpe" para todo el valle y para Cantabria y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos.
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Richard Gere y miles de 'seres de luz' iluminan la Navidad en Murcia
- El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital
- Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Murcia estrena su kilómetro cero del deporte con la apertura de Decathlon en Gran Vía