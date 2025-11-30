Emergencias
Intoxicada una mujer por humo tras el incendio de una vivienda en Molina
Más de un centenar de llamadas al 112 alertaron de la gran cantidad de humo que salía de la primera planta del edificio
Una mujer fue atendida este domingo sobre las 14.00 horas por una intoxicación de humo durante el incendio de una vivienda situada en Molina de Segura, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, la afectada, de 41 años, fue estabilizada y tuvo que ser trasladada hasta el hospital Virgen de la Arrixaca.
Más de una decena de llamadas al 112 pusieron en alerta a los efectivos de Emergencias, indicando la gran cantidad de humo salía de la primera planta de un edificio de dos, en el Paseo Oporto del citado municipio.
Al lugar se desplazaron la Policía Local, dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, quienes, tras la evacuación del edificio, extinguieron el incendio.
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Richard Gere y miles de 'seres de luz' iluminan la Navidad en Murcia
- Dos mujeres sorprenden a un albañil 'desnudo y excitado' en su piso de alquiler de Murcia
- El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Nonduermas suspende la Navidad: 'No hay ánimos, las obras del AVE han reventado el pueblo
- Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia