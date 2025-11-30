Intoxicada una mujer por humo tras el incendio de una vivienda en Molina

Una mujer fue atendida este domingo sobre las 14.00 horas por una intoxicación de humo durante el incendio de una vivienda situada en Molina de Segura, según informó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, la afectada, de 41 años, fue estabilizada y tuvo que ser trasladada hasta el hospital Virgen de la Arrixaca.

Más de una decena de llamadas al 112 pusieron en alerta a los efectivos de Emergencias, indicando la gran cantidad de humo salía de la primera planta de un edificio de dos, en el Paseo Oporto del citado municipio.

Al lugar se desplazaron la Policía Local, dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, quienes, tras la evacuación del edificio, extinguieron el incendio.