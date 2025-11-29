Emergencias
Rescatan en helicóptero a una escaladora que se quedó enganchada cuando descendía una pared rocosa en Fortuna
La cuerda con la que realizaba la maniobra se había quedado bloqueada y le impedía avanzar o retroceder
Equipos de rescate tuvieron que socorrer este sábado a una escaladora que se quedó enganchada cuando descendía una pared rocosa en Fortuna, indica el Centro de Coordinación de Emergencias.
La alerta saltó minutos antes de la una de la tarde, hora a la que el 112 recibía el aviso de que "una mujer de 45 años había quedado enriscada mientras descendía una pared rocosa en el Paraje Cortado de las Peñas". La cuerda con la que realizaba la maniobra se había quedado bloqueada y le impedía avanzar o retroceder.
Al lugar se desplazaron un agente medioambiental, bomberos rescatadores a bordo de un helicóptero y una ambulancia del 061. El vehículo sanitario "permaneció en un aparcamiento cercano, a la espera del descenso de la aeronave", detallan desde Emergencias.
Prosigue la nota: "Los equipos de rescate lograron acceder hasta la montañera y asegurarla antes de su traslado aéreo. Una vez en tierra firme, fue atendida por los servicios sanitarios para una primera evaluación, y posteriormente trasladada a un centro de salud para una revisión más completa".
Cuando fue puesta a salvo, la mujer "presentaba diversos dolores fruto del esfuerzo y la tensión del incidente", aunque, por fortuna, carecía de lesiones de gravedad.
