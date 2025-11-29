Investigados seis jóvenes por encender una fogata en la zona de juegos infantiles de un parque de Murcia

La Policía Local investiga a seis jóvenes como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos después de que, presuntamente, encendiesen una fogata en un jardín de Los Garres, en Murcia, informan fuentes policiales y de los Bomberos.

El aviso se recibió a las 23.19: había un fuego en la zona de juegos infantiles del jardín Antonio Ramírez, en la citada población. Al lugar se movilizaron seis efectivos del Parque del Infante, en un camión, indica un portavoz del cuerpo.

Al llegar, estos profesionales descubrieron que lo que estaba ardiendo era una hoguera, hecha con ramas y hojarasca, de apenas un metro cuadrado. Los bomberos tardaron apenas unos minutos en apagar las llamas y en regresar al parque. El fuego apenas causó daños y, dada la hora que era, en la zona de juegos infantiles no había menores.

A la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local, en concreto de Beniaján. Testigos indicaron a los municipales quiénes eran las personas que habían prendido las llamas. Los policías procedieron a la identificarlos, aunque no los arrestaron.