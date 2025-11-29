Cae en una zanja de un descampado de Cartagena y pasa nueve horas dentro hasta que lo rescatan

Un varón de 62 años de edad tropezó y cayó en una zanja del municipio de Cartagena y ahí estuvo nueve horas, hasta que por fin lo localizaron y rescataron, informa Emergencias en su web.

Fue el propio hombre quien telefoneó al 112, sobre las once menos cuarto de la mañana de este viernes, para decir que estaba "en un agujero en el campo" y no podía salir por sus medios. "Había salido del hospital Santa Lucía, donde permanecía en observación", detalla Emergencias. "Salió del Santa Lucía durante la madrugada y se había extraviado", añaden desde el Consistorio cartagenero.

"Ante la imposibilidad de determinar su posición exacta mediante la geolocalización de la llamada, se movilizaron equipos de Protección Civil y la Policía Local de Cartagena, que iniciaron una intensa búsqueda por la zona", destaca la misma fuente.

Los servicios de emergencia "tanto por tierra como con drones por el aire, peinaron varias zonas del extrarradio de la ciudad", indican desde el Ayuntamiento. Además, "fueron varias las ocasiones en que se contactó telefónicamente con la víctima, pero apenas podía articular palabras y la escasa información que aportaba era incoherente".

Fuentes municipales prosiguen: "Ya por la tarde se unieron al dispositivo de búsqueda varios agentes de Policía Local fuera de servicio, siendo uno de ellos quien, acompañado de su perra, localizó en torno a las 19:20 horas al varón, el cual se había precipitado dentro de un agujero en una zona de descampado próxima al barrio de Los Mateos". "Fue localizado en el interior de una estrecha y profunda zanja", aportan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, para asistir al varón, tras ser rescatado por los Bomberos. Lo atendieron in situ y lo llevaron, de nuevo, al hospital del que acababa de salir. Tenía síntomas de hipotermia, pero estaba estable.