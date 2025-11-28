Fuego
Controlado un incendio en una empresa de reciclaje de Barcelona que ha dejado tres heridos graves
Las llamas han obligado a cortar la carretera C-59 en ambos sentidos a la altura de la ciudad barcelonesa poco antes de las 8.00 horas
Redacción
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado el incendio de industria en una empresa de reciclaje del polígono La Borda de la localidad barcelonesa de Caldes de Montbui este viernes a las 9.03 horas. El fuego, que se declaró a las 7.12 horas, ha dejado tres heridos graves que fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Las llamas obligaron a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la localidad barcelonesa desde las 7.57 horas de este viernes.
Diecisiete dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos para proteger las naves adyacentes, "tirando agua y retirando palés y materiales porque el fuego se está propagando" hacia las otras naves, y han expresado que el recinto en llamas está totalmente comprometido.
El siniestro ha obligado a activar la prealerta del Procicat por el fuego y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas por el incidente.
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Decathlon inaugura esta tarde su nueva tienda en el centro de Murcia con Alejandro Valverde
- Mula, el pueblo de Murcia donde se filmó la adaptación de una famosa novela de Almudena Grandes: 'Paisaje esplendido, dulce en el llano sembrado de huertas
- Fernando López Miras, a 60.000 euros del presidente autonómico que más cobra