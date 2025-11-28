Arranca el juicio por el crimen de Maravillas en El Palmar: el acusado de asfixiar y degollar a una sexagenaria afronta 28 años entre rejas

A Maravillas, que tenía 63 años en el momento de su muerte, la asfixiaron con una bolsa de basura y antes de hacerlo la habían golpeado en la cabeza y realizado dos cortes en el cuello. La mujer encontró la muerte en su casa de El Palmar, en Murcia, a manos, presuntamente, de Bryan Luis, el jefe de su hijo, un individuo que se sentará en el banquillo a partir del primer viernes de diciembre. La Fiscalía pide para él 28 años de cárcel.

El caso llegó a salpicar al hijo de la víctima, Alejandro, un joven de entonces 19 años que llegó a ser detenido y encarcelado, acusado de ser el cerebro del crimen de su madre en El Palmar. El chico, defendido por el abogado Evaristo Llanos, quedaba en libertad, tras más de dos meses en prisión provisional. Ahora, junto a Bryan Luis, Alejandro también será juzgado, aunque por robo. El Ministerio Público da carpetazo a las sospechas que durante un tiempo recayeron en el joven.

Cabe recordar que Bryan declaró en comisaría que se había puesto de acuerdo con Alejandro para robar en la casa de Maravillas y que la idea era repartirse el dinero. Sin embargo, cuando llegó al juzgado no ratificó este extremo.

La Fiscalía descarta que el joven planease el crimen y considera que no podía «vaticinar el desenlace de los hechos». Alejandro afrontará una pena de tres años de cárcel como presunto cooperador necesario en el violento asalto que acabó en muerte, mientras que Bryan se enfrenta a la ya citada pena de 28 años entre rejas. El presunto autor material del asesinato llegará al banquillo trasladado desde la cárcel, puesto que sigue en prisión provisional.

Intentó huir por el balcón

El día del crimen, cuando llegó a la casa de Maravillas la Policía Nacional, el sospechoso, de entonces 29 años, intentó escapar, y no tuvo otra idea que arrojarse por el balcón. Se rompió los dos tobillos y se fue de vacío, no llegó a robar el dinero.

Cuando fue puesto a disposición judicial, lo hizo en silla de ruedas y con las dos piernas vendadas, por las secuelas.

La Fiscalía cree que Alejandro, nada más dejar la vivienda, le entregó las llaves de la misma a su antiguo jefe, a fin de facilitarle la entrada de forma limpia al domicilio, para robar dinero en metálico que el chico sabía que su progenitora guardaba en casa. El sujeto entró, se topó con la mujer y, tiene claro el Ministerio Público, acabó con su vida.

La muerte se produjo por la conjugación de la asfixia, la afectación de centros neurológicos vitales derivada del traumatismo craneoencefálico y el shock traumático e hipovolémico que le causaron las múltiples contusiones recibidas tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo.