Alertan de la presencia de carteristas en la inauguración del Gran Árbol de Navidad de Murcia con Richard Gere

El Gran Árbol que brillará estas fiestas en la Circular, en Murcia, se encenderá este viernes por la tarde en presencia del actor Richard Gere, cuya figura es un atractivo para miles de vecinos y visitantes, y también para delincuentes. La enorme aglomeración (superior a la de otros años, precisamente por la asistencia del intérprete de Hachiko) que se espera que haya en el entorno de la Redonda para disfrutar del espectáculo supone el caldo de cultivo perfecto para este tipo de prácticas delictivas.

Policías destinados en la capital de la Región ya alertaron a la población, en otras ediciones, de que hay amigos de lo ajeno que hacen su agosto durante estos días de diciembre y se mueven como pez en el agua en las multitudes, con la intención de birlar teléfonos móviles y carteras. De hecho, los murcianos se las ven con sus carteristas 'autóctonos' y, a la vez, reciben a los de otros municipios, y en ocasiones hasta a los de otras comunidades autónomas.

Agentes de la Policía Nacional y la Local, ante la realidad de que la presencia de estos ladrones es un problema todos los años, refuerzan todos los días la vigilancia en zonas como el Gran Árbol (especialmente en su encendido), la Gran Vía, Santo Domingo o Alfonso X. Efectivos de paisano peinan estas calles peatonales, a fin de disuadir al delincuente.

Consejos para prevenir robos

La Policía da, tanto a turistas como a residentes en Murcia, unas pautas que convendría seguir todo el año:

Hacer copias de todos los documentos de identidad y anotar el número IMEI de su teléfono móvil . Para obtenerlo, basta con marcar *#06# en el teclado. Este código de 15 cifras puede registrarse en una base de datos, y en ocasiones ha sido clave para localizar a los propietarios, por ejemplo cuando se recuperan maletas con teléfonos robados que iban a ser revendidos en otros países. Otros dispositivos electrónicos también tienen un número de identificación.

Calles cortadas

Este viernes, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia, cuyos protagonistas serán los niños con cáncer a los que atiende la Fundación Aladina, acompañados por la pareja formado por Richard y Alejandra Gere. El servicio de transporte público será gratuito durante toda la jornada. Asimismo, se podrán usar los aparcamientos municipales de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia sin coste alguno.

Con el corte de tráfico en Plaza Circular, se habilitarán paradas alternativas de autobuses y tranvías. Los tranvías procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en Juan Carlos I, mientras que los que lleguen desde Nueva Condomina lo harán en Ronda de Levante. Por otro lado, las líneas de autobús finalizarán sus recorridos en la plaza Juan XXIII las procedentes de la zona este y en la plaza Díez de Revenga las que vengan por el oeste; las que llegan a la ciudad por el norte finalizarán en Abenarabi y las que vienen del sur en Glorieta de España ante la imposibilidad de tomar Gran Vía.

El corte total del tráfico en Plaza Circular será, en principio, desde las siete de la tarde, y se habilitará un carril reversible en la parte superior de la Plaza, detalló, por su parte, el edil e Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.