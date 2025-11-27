Tráfico
Seis heridos y retenciones tras un choque múltiple en la A-30 a la altura de Los Martínez del Puerto
Las personas implicadas en el accidente han sido trasladadas a la Arrixaca
Una colisión múltiple con varios vehículos implicados en la A-30 en sentido Cartagena ha dejado seis heridos y congestiones de tráfico en la autovía este jueves por la mañana.
El accidente ha ocurido sobre las ocho y media de la mañana a la altura de la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
A consecuencia del choque, sanitarios del 061 han atendido a seis personas heridas, aparentemente leves, y las han trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Además, el accidente ha provocado retenciones de dos kilómetros en la A-30, dirección Cartagena, a al altura de Los Martínez del Puerto.
Las autoridades han pedido precaución al circular por la zona.
