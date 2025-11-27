Seis heridos y retenciones tras un choque múltiple en la A-30 a la altura de Los Martínez del Puerto

Una colisión múltiple con varios vehículos implicados en la A-30 en sentido Cartagena ha dejado seis heridos y congestiones de tráfico en la autovía este jueves por la mañana.

El accidente ha ocurido sobre las ocho y media de la mañana a la altura de la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

A consecuencia del choque, sanitarios del 061 han atendido a seis personas heridas, aparentemente leves, y las han trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Además, el accidente ha provocado retenciones de dos kilómetros en la A-30, dirección Cartagena, a al altura de Los Martínez del Puerto.

Las autoridades han pedido precaución al circular por la zona.