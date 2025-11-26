Detenido por un tiroteo por drogas en Lo Campano de Cartagena que dejó dos heridos.

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención del presunto autor de los disparos que durante la madrugada del día 8 de noviembre causaron heridas por arma de fuego a una mujer y un hombre imputándole los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, indica el cuerpo en una nota.

Los hechos se dieron a conocer cuando se recibió aviso desde el Hospital General Universitario de Cartagena comunicando que acababan de ingresar dos personas heridas por arma de fuego.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y tras entrevistarse con los heridos se determinó que el ataque se había producido en la Barriada Santiago de la ciudad de Cartagena donde un hombre habría disparado sobre el vehículo donde se encontraban las víctimas, apunta la Policía en su comunicado.

La investigación iniciada por agentes de la Policía Nacional permitió identificar al autor de los disparos y establecer que el motivo del enfrentamiento se habría originado por una deuda económica por asuntos relacionados con el tráfico de drogas que el autor tenía con una de las víctimas.

Las dos personas heridas acudieron al domicilio del autor para reclamar el dinero que le debían, iniciando una discusión para terminar éste disparándoles con un arma de fuego, causando heridas por impacto de proyectil en una pierna a una mujer y a un hombre por roce de proyectil en la cabeza.

Por todo lo manifestado, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del presunto autor de los hechos imputándole los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso su ingreso en prisión provisional.