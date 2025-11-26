Emergencias
Atrapado en su coche tras dar varias vueltas de campana y salirse de la carretera en Molina de Segura
El conductor, de 58 años, perdió el control del volante y sufrió el accidente en la N-301A
Un hombre de 58 años de edad fue llevado de urgencia al hospital tras estrellarse con su coche en la carretera N-301A, a su paso por Molina de Segura, informó Emergencias.
Los hechos tenían lugar sobre las cuatro menos diez de la tarde, hora a la que el 112 recibía una llamada para alertar del accidente. "En la llamada se indicaba que el conductor no podía salir del coche, que había dado vueltas de campana y que estaba atrapado dentro", detalla la misma fuente.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Local, bomberos del Consorcio (que rescataron al accidentado del interior del automóvil) y una ambulancia del 061, que, tras estabilizar al herido, lo llevaron al Virgen de la Arrixaca de Murcia. Sufrió varios traumatismos.
En el siniestro vial no se vio involucrado ningún otro vehículo.
- Un incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena afecta a varias plantas y deja llamas visibles a kilómetros de distancia
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
- Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- La presencia del avispón oriental está "controlada", según la Comunidad
- Estos son los restaurantes de la Región de Murcia que conservan su Estrella Michelin