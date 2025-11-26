Atrapado en su coche tras dar varias vueltas de campana y salirse de la carretera en Molina de Segura

Un hombre de 58 años de edad fue llevado de urgencia al hospital tras estrellarse con su coche en la carretera N-301A, a su paso por Molina de Segura, informó Emergencias.

Los hechos tenían lugar sobre las cuatro menos diez de la tarde, hora a la que el 112 recibía una llamada para alertar del accidente. "En la llamada se indicaba que el conductor no podía salir del coche, que había dado vueltas de campana y que estaba atrapado dentro", detalla la misma fuente.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local, bomberos del Consorcio (que rescataron al accidentado del interior del automóvil) y una ambulancia del 061, que, tras estabilizar al herido, lo llevaron al Virgen de la Arrixaca de Murcia. Sufrió varios traumatismos.

En el siniestro vial no se vio involucrado ningún otro vehículo.