Apunta con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido identificado este miércoles después de, presuntamente, apuntara con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tenían lugar sobre las siete y media de la mañana, cerca del Ayuntamiento, cuando una mujer que iba al volante de su coche, al percatarse de que había un varón en la calzada, hizo sonar el claxon de su automóvil, a fin de que el peatón se apartase. Fue entonces cuando el sujeto, según el testimonio de la afectada, exhibió un arma corta.

El mismo individuo habría sacado el arma (se desconoce si real o simulada) en un salón de juegos de la calle Reyes Católicos de la localidad costera, detallan las mismas fuentes.

Despliegue policial

Para localizar al sospechoso se habilitó un dispositivo policial compuesto por cuatro patrullas de la Policía Local y una de la Guardia Civil.

El sujeto fue finalmente localizado, por parte de agentes de la Policía Local, en un bloque de la calle Víctor Pradera, aunque, cuando se le interceptó, ya no portaba la pistola consigo.

La veteranía de los agentes y su conocimiento del municipio propició que el hombre fuese descubierto poco después en una zona conocida como colonia San Esteban.

Fue trasladado al puesto de la Benemérita en San Javier, a efectos de identificación. No quedó arrestado.

En cuanto al arma, por el momento no ha aparecido, pese a que los municipales peinaron la entrada al edificio donde descubrieron al hombre. Se sospecha que la tiró o escondió.