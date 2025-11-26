No hay detenidos
Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en Sevilla
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este miércoles en torno a las 18.30 horas
Ramón Morales
Sevilla
Una pelea a navajazos ha acabado con varios heridos este miércoles por la tarde en el entorno de la Plaza de la Gavidia de Sevilla, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Los primeros avisos tuvieron lugar alrededor de las 18.30 horas, cuando varios viandantes alertaron de una agresión con arma blanca de una persona a otras dos en plena calle, resultando heridas las dos, una de ellas con una aparatosa herida en el cuello.
Tras la agresión, el autor de las puñaladas huyó a pie del lugar. Fueron movilizados tras el suceso efectivos de la Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061. Por el momento no hay detenidos ni actuaciones tras el suceso.
- Un incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena afecta a varias plantas y deja llamas visibles a kilómetros de distancia
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
- Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- La presencia del avispón oriental está "controlada", según la Comunidad
- Estos son los restaurantes de la Región de Murcia que conservan su Estrella Michelin