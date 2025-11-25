Retenciones
El incendio de una furgoneta complica el tráfico en la A-7 a la altura de Santomera
Una furgoneta ha ardido a primera hora de la mañana de este martes en la A-7 en dirección Andalucía a la altura de Santomera, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
El fuego se ha declarado en el vehículo a las 07:47 horas de la mañana en el kilómetro 557 de la autovía A-7.
Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil y Bomberos del CEIS. Por el momento se desconoce que el incendio haya causado heridos.
El incidente ha complicado el tráfico en la zona y se registran retenciones de varios kilómetros.
