Arde una vivienda en Águilas y obliga a una doble intervención de los bomberos

Un incendio declarado esta martes media tarde en una vivienda de planta baja situada entre las calles Jovellanos y Agravio, en Águilas, ha provocado importantes daños materiales aunque sin causar heridos. Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) trabajaron durante horas para sofocar las llamas, que llegaron a propagarse por toda la casa.

El fuego se inició poco antes de las 17.51 horas, momento en el que vecinos de la zona y la Policía Local alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias 112 tras percibir un intenso olor a quemado y observar humo y llamas saliendo por las ventanas. La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el suceso pasara a mayores.

Bomberos en el interior de la vivienda / CEIS

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, dotaciones de Bomberos del CEIS y una ambulancia asistencial del 061. Los sanitarios atendieron a una mujer de 62 años que sufrió una crisis de ansiedad, aunque no precisó traslado hospitalario.

Los bomberos dieron por finalizada la intervención y se retiraron a las 19.38 horas, pero a las 20.15 horas tuvieron que regresar después de que un nuevo aviso alertara de llamas reavivadas en el interior del inmueble, procediendo a refrescar la vivienda para evitar otro repunte.

Gracias a la rápida coordinación de los equipos de emergencia y a la colaboración ciudadana, no hubo que lamentar daños personales, aunque la vivienda afectada presenta graves daños materiales. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.