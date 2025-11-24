Dos mujeres heridas tras desprenderse la rueda de un camión y chocar contra un autobús en Puente Tocinos

Dos mujeres han resultado heridas este lunes tras impactar la rueda desprendida de un camión contra un autobús urbano en Puente Tocinos, ha informado el 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió a las 19:11 horas una llamada alertando de un singular accidente de tráfico ocurrido en la avenida Miguel Indurain, en la pedanía murciana de Puente Tocinos.

Según los primeros avisos, la rueda de un camión se desprendió inesperadamente y salió despedida a gran velocidad, impactando de forma violenta contra la ventanilla de un autobús urbano que circulaba por la zona. El golpe provocó importantes daños en el vehículo y generó momentos de gran alarma entre los pasajeros.

El 112 atendió a una peatona de 55 años y a una joven de 21 que viajaba en el vehículo

Como resultado del incidente, dos mujeres resultaron heridas. Una peatona de 55 años fue atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital General Universitario Reina Sofía en una ambulancia de transporte sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

La segunda afectada, una joven de 21 años que viajaba en el autobús, recibió asistencia en el lugar por parte de personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del 061, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades investigan ahora las causas del desprendimiento de la rueda para esclarecer las circunstancias del accidente.