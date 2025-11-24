Dos familias denuncian acoso escolar en un instituto de Alicante tras dos años de insultos y burlas

Insultos, burlas, amenazas y humillaciones continuadas en clase durante dos cursos. Familias de dos alumnos de un instituto de Alicante han denunciado ante la Policía Nacional un caso de bullying por parte de una alumna del mismo centro. La Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae) ha respaldado a los padres de los dos menores de 15 años y les ha asesorado para elevar sus quejas ante un "infierno", que ha acabado con un intento de suicidio por parte de uno de los adolescentes y con otra denuncia de los progenitores de la presunta acosadora hacia sus víctimas días después de ser demandada.

Según la Conselleria de Educación, el centro educativo ha dado parte de las incidencias, a través de la plataforma Itaca-Previ, y tiene activado el protocolo de acoso,pero sin especificar desde cuándo. "La Unidad Especializada de Orientación, ámbito de convivencia, está activada e interviniendo. Por tanto, la Inspección educativa es conocedora de la situación y está realizando el seguimiento del caso", ha explicado el departamento de José Antonio Rovira, sin ofrecer más detalle. Además, la Fiscalía de Menores está pendiente de tomar declaración a las partes, según los denunciantes.

Los hechos, ocurridos en el IES Jaime II, fueron puestos en conocimiento de los agentes el pasado 29 de septiembre, según han relatado los dos estudiantes a INFORMACIÓN, acompañados de sus familias y tal y como consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, tras decenas de correos electrónicos enviados a la dirección del centro y al servicio de orientación alertando de lo sucedido por parte de los progenitores.

"Hijo de puta", "autista", "franquista", "machista", "analfabeto", son solo algunas de las palabras con las que los chavales aseguran estar lidiando a diario en el aula desde el año 2023, con la presencia de los profesores y del resto de compañeros. Una clase de cuarto de la ESO a la que únicamente acuden 13 adolescentes, porque se imparten programas de diversificación curricular, es decir, contenidos adaptados, para la obtención de Secundaria. "Nos han amenazado incluso con darnos una paliza", lamentan los menores.

Los progenitores de la presunta acosadora denunciaron a los menores días después de ser denunciada

Una pancarta contra el acoso escolar / AXEL ÁLVAREZ

Ansiedad e intento de suicidio

Los hijos de los primeros denunciantes están diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Uno de ellos, el que ha tenido conductas autolíticas, lleva un mes sin ir al instituto por el daño que le está ocasionando "la presión diaria de la niña" y está siendo tratado en el Hospital infanto-juvenil. "Se ha intentado hacer daño en varias ocasiones, la última, tuvimos que llamar al 112", relata la madre, quien asegura que su hijo "no pega, no insulta, no discute. Le da por llorar cuando se meten con él, se sale de clase, va a la orientadora y me llamaban muchísimas veces para recogerlo".

Los supuestos acosados tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad y han sufrido ansiedad

El otro chaval, que también recibe atención psicológica por su trastorno, ha sufrido repetidos episodios de ansiedad e incluso de disfagia, confiesa. "Desde que la chica se está metiendo con él mi hijo, ha tenido una caída en picado de las notas y tiene miedo de ir a clase", confiesan los padres, que aseguran haber pedido al centro cambiar a su hijo de clase sin ningún éxito.

Lamentan que pese a los problemas continuados, el instituto únicamente ha puesto en marcha un "acuerdo de paz" que no ha implicado separar a los alumnos, ni protección para las víctimas, "ni ha servido para mejorar la convivencia en la clase y ha desembocado en que conviertan a nuestros hijos en verdugos", aseguran las familias, que reclaman objetividad a la dirección para poner cartas en el asunto y que se solucione de una vez el problema.

"No hay derecho a que nuestros hijos estén con ansiedad, malviviendo y recibiendo insultos a diario de una niña líder que tiene un grupo de acolitas para acosar. Ellos están muy solos y se ha encargado de poner toda la clase en su contra", concluye el padre de uno de los alumnos.