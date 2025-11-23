En el pico Collarada
Fallece un montañero madrileño tras precipitarse por una pendiente en Huesca
Una familiar avisó este sábado sobre las 17.50 horas de que el hombre no había regresado ni contestaba al teléfono
EFE
Un montañero de 53 años, vecino de Madrid, ha fallecido este sábado tras precipitarse por una pendiente en el pico Collarada, en el municpio de Villanúa (Huesca).
Según ha informado la Guardia Civil, una familiar avisó este sábado sobre las 17.50 horas de que el hombre, que tenía previsto acceder a Collarada desde la localidad de Villanúa, donde había aparcado el vehículo cerca del albergue, no había regresado ni contestaba al teléfono.
Tras conocer la desaparición se trasladaron al lugar cuatro miembros del Greim de Jaca y el perro de búsqueda de personas.
Sobre las 00.30 horas de este domingo los agentes comunicaron el hallazgo del montañero desaparecido, aparentemente sin síntomas compatibles con la vida como consecuencia de una caída por una pendiente pronunciada. El rescate del cadáver ha concluido a las 7.30 horas de este domingo.
