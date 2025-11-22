La Guardia Civil de la Región de Murcia ha inspeccionado las armas y la pirotecnia empleadas durante el rodaje del largometraje F.A.S.T., para garantizar la seguridad de todos los intervinientes y verificar que se cumple con la normativa vigente en esta materia, informa la Benemérita en una nota.

"En este tipo de producciones, en España, las armas que se pueden usar son las que disparan munición detonadora, como armas de alarma y señales, armas acústicas y armas de salvas; armas inutilizadas, armas lúdico deportivas, como airsoft y paintball; armas antiguas, históricas o artísticas con pólvora sin proyectil e imitaciones de armas de fuego incapaces de hacer fuego real", explica el cuerpo.

La Guardia Civil inspecciona las armas de fuego usadas en el rodaje de la película 'F.A.S.T.' en Murcia. / Guardia Civil

Los artículos pirotécnicos, a su vez, son de la categoría T2, y solo pueden ser utilizados por personas que dispongan del correspondiente carné de experto.

La utilización de armas y pirotecnia en este tipo de actividades requiere de autorización de la correspondiente Delegación del Gobierno, previo informe de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, apunta el Instituto Armado, que no detalla si encontró o no alguna irregularidad.

Según las previsiones, el filme verá la luz en el año 2027. En la película participarán actores como Brandon Sklenar, John Hoogenakker o Juliana Canfield y contará la historia de un exoficial de las fuerzas especiales de Estados Unidos, que es reclutado por la Agencia Antidroga para liderar una operación encubierta contra una red de traficantes.