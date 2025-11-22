Apuñalan a un joven en el parking de un restaurante del polígono de Alcantarilla

El Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso sobre las siete y veinte de la mañana: se había producido un episodio violento y había un joven sangrando tras recibir una cuchillada. Ocurrió en el aparcamiento de un restaurante ubicado en la calle Perú, en la zona del Polígono Industrial Oeste que pertenece a Alcantarilla.

Sangre en el suelo y salpicada en un coche, este sábado por la mañana tras el suceso. / L. O.

A la zona se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como una unidad médica de emergencia (UME), cuyos sanitarios asistieron al herido.

Aunque en el lugar quedó un charco de sangre, afortunadamente, las lesiones no revestían gravedad, puesto que el corte le afectó en la mano. El perjudicado no tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

El mismo polígono fue escenario, en Halloween, de dos brutales palizas: a un joven y al vigilante de una discoteca. Se da la circunstancia de que el mismo local de ocio, en octubre, hubo un tiroteo, mientras que en agosto un joven fue apuñalado y amenazado con un arma de fuego.

El Polígono Industrial Oeste, entre Alcantarilla y Murcia, lleva meses convertido en un foco de inseguridad, con agresiones violentas, peleas múltiples y suciedad en las vías de acceso a las naves, según aseguran empresarios que tienen ahí sus negocios y como ya publicó este diario.