Los ladrones de la iglesia de Los Urrutias se estrellaron con el coche en Murcia tras una persecución policial

La Policía ha detenido a dos varones, de 20 y 27 años respectivamente, por, presuntamente, robar en una iglesia del municipio de Cartagena y ser 'cazados' en Murcia. Los sospechosos se estrellaron con el coche cuando trataban de escapar, tras dar lugar a que se produjese una persecución policial.

El asalto a la iglesia se produjo en un templo del litoral de la Región, en concreto en la población de Los Urrutias. Tras perpetrarlo, los individuos se subieron en el automóvil, echaron lo robado en el maletero y se fueron.Hasta que, a la altura de Murcia, se cruzaron con una patrulla de la Policía Local de Murcia que los vio. Y entonces aceleraron, para tratar de huir.

Llevaban en el maletero cocaína, hachís, dinero en metálico, un pasamontañas y una porra eléctrica

"Tras desobedecer el alto, los individuos huyeron y acabaron saliéndose de la vía", detallan desde la Policía. No fueron muy lejos: se estrellaron contra la valla de un solar. El impacto no causó heridas de consideración a ninguno de los dos: de hecho, el conductor salió y echó a correr.

Una vez delante del coche, los agentes descubrieron que el copiloto (que seguía ahí y mostraba síntoma de estar bajo los efectos de alguna sustancia) "portaba objetos litúrgicos sustraídos de una iglesia". Este joven fue engrilletado ya en el interior del coche. Agentes de la Policía Local de Murcia lo detuvieron.

Roban en una iglesia y se estrellan con el coche tras una persecución policial. / Policía Local

Al abrir el maletero, los agentes vieron que había cocaína, hachís, billetes y objetos que parecían provenir de una iglesia, de un sagrario. También había un pasamontañas y una porra eléctrica, explican fuentes policiales.

En cuanto al conductor, se bajó del turismo y trató de zafarse a la carrera, aunque fue localizado posteriormente por agentes de la Guardia Civil en una empresa de Beniel; entonces fue cuando los municipales confirmaron que "carecía de permiso de conducir y el vehículo constaba como sustraído".

Los dos hombres quedaron detenidos con cargos por robar en el templo, robar el turismo y tenencia ilícita de armas.

El arresto lo efectuaron efectivos de la Policía Local de Murcia destinados en Alquerías, en colaboración con la Policía Local de Beniel y la Guardia Civil, informa el cuerpo en sus redes. El Instotuto Armado investiga si los mismos varones están detrás de asaltos similares.