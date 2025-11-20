Denuncia que lo retuvieron contra su voluntad en una casa de Alhama de Murcia: la Policía acude y halla rifles y catanas

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre y una mujer por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas tras la denuncia de un hombre que manifestó haber estado retenido contra su voluntad en el domicilio de ambos, situado en una pedanía de Alhama de Murcia, indica el cuerpo en una nota.

Los hechos se iniciaron tras la denuncia interpuesta en la Comisaría de Alcantarilla por una persona que manifestó haber permanecido retenida contra su voluntad en un domicilio situado en una pedanía de Alhama de Murcia.

La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y detención ilegal. / CNP

La investigación iniciada por los agentes de la Policía Nacional permitió tras numerosas indagaciones y pesquisas policiales localizar el domicilio donde se habrían cometido los hechos.

Tras solicitar el pertinente mandamiento de entrada y registro al Juzgado de Guardia de Totana, se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de los presuntos autores y la incautación de un rifle, un arma larga de aire comprimido, numerosa munición, armas blancas, una catana, marihuana y dinero en efectivo entre otros efectos.

Además, a uno de los detenidos le constaba cinco reclamaciones judiciales en vigor motivo por el que permanencia oculto desde hacía meses en la citada pedanía, siendo puestos ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial para la adopción las medidas cautelares oportunas.