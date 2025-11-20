Carmelina, la vecina de 89 años muerta tras el asalto en Puente Tocinos, una víctima de oportunidad: "Podría haberle pasado a cualquiera"

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia trabaja, en estrecha coordinación con los profesionales de la Policía Judicial de las comisarías de Carmen y San Andrés, para detener a los individuos que asaltaron en Puente Tocinos a una mujer de 89 años, Carmelina, que murió en el Virgen de la Arrixaca días después al no poder sobreponerse a las graves lesiones que sufrió. La vecina fue "una víctima de oportunidad", tienen claro fuentes policiales.

"No estaba siendo sometida a ninguna vigilancia: simplemente la vieron mayor y vulnerable y parada en un semáforo", explican las mismas fuentes, sobre el modus operandi de este tipo de delincuentes. "Podría haberle pasado a cualquiera", destacan.

Desde el cuerpo, además, consideran que a Carmelina "no querían matarla", sino únicamente "robarle lo que llevase". Y lo que llevaba era una cadena al cuello que, además, carecía de un alto valor económico. Sin embargo, lo que para ellos fue un robo con el método del tirón se convirtió en un homicidio después del fallecimiento de la octogenaria en el hospital.

Agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia, el día de la agresión. / @LuisGestoso

Los profesionales del cuerpo tienen por delante un arduo trabajo: visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona no es una tarea fácil y mucho menos rápida. Cuando sean capturados, los dos sujetos serán puestos a disposición judicial por un delito de homicidio, además de por el robo con violencia.

"Es posible que ellos mismos se hayan enterado por las noticias de que la acabaron mataron", creen algunos agentes

De hecho, "es posible que ellos mismos se hayan enterado por las noticias de que la acabaron matando", creen algunos agentes, que apelan incluso a la "conciencia" de estos individuos: "Si no son criminales, les pesará saber que la mujer a la que atracaron ha fallecido". En este sentido, no descartarían que alguno de ellos acabase entregándose "por remordimientos".

Consejos contra los ladrones

Los tirones a personas mayores para robarles están a la orden del día. Las víctimas favoritas de los delincuentes son ancianas que van solas por la vía pública. Responsables policiales aconsejan "no salir a la calle con objetos de gran valor y tampoco con mucho dinero en efectivo" encima.

Como muchas veces estos delitos se cometen contra personas que van o vienen de hacer la compra, y lo ideal sería que llevaran el dinero lo más ajustado posible para esas adquisiciones, o bien que llevaran tarjetas, a poder ser de débito y con una cantidad de dinero limitada en el gasto.

Policías dejan claro que estas recomendaciones no implican culpar a la víctima en ningún caso: que la intención es proteger a personas que sean susceptibles de convertirse en objetivo de los ladrones, a los que hay que ponérselo lo más complicado posible.

"La arrastraron"

"La golpearon y la arrastraron por el paso de cebra desde la moto", comentaban, horas después del deceso, algunos paisanos de Puente Tocinos, en shock aún.

La mujer estaba esperando en un semáforo cuando fue abordada por dos delincuentes que huyeron en un vehículo (hay quien dice que una moto, otros apuntan que fue un patinete, desde la Policía prefieren, oficialmente, no revelar aún cómo se movían estos delincuentes) tras arrojarla al suelo.

Al lugar (en concreto, el cruce de la calle Ermita Vieja y la calle Mayor de la pedanía) se movilizaron agentes de la Policía Local, así como sanitarios en una ambulancia, que trasladaron a la mujer al hospital. La vecina sufrió la rotura de la cadera y de varias costillas y falleció días después en el Virgen de la Arrixaca de Murcia. Sus restos mortales recibieron sepultura en el camposanto de Llano de Brujas.

"Espero que exista una sensibilización y se pueda localizar a los culpables de los hechos", significó Enrique, hijo de Carmelina, en un vídeo difundido en redes sociales tras el deceso de su madre.