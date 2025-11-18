Investigación en curso
Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona
El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet
Gisela Macedo
Un hombre ha sido detenido la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras la muerte de una mujer que, presuntamente, habría fallecido al precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.
Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.
El hombre detenido, que es hijo de la víctima, está siendo investigado, aunque por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Puente Tocinos, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: 'Hay que echarse a la calle
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Matan a una mujer de 89 años al asaltarla para robarle las joyas en plena calle en Murcia
- José María López: 'Cada vez hay más odio hacia los ciclistas y hablar de ello sin que se malinterprete es complicado
- La Región de Murcia bajará a cero grados esta semana