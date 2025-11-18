El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investigó la muerte de una mujer de 48 años, Milagros, que fue hallada sin vida y sangrando en su casa de San José de la Montaña, en Murcia. La autopsia confirmó horas después que se trató de una muerte natural. Sin embargo, el esposo de la fallecida, Francisco, llegó a ser arrestado como sospechoso de haberla matado, y permaneció en dependencias policiales unas horas, hasta que los investigadores tuvieron conocimiento de lo que dictaminó el informe del forense. Ya está en libertad.

Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, una población cercana a Los Garres, en el municipio murciano, sobre las nueve menos cuarto de la noche de este lunes.

Francisco, el marido de la finada, aseguró que volvió al domicilio y halló a la mujer sin sentido y sangrando por la boca: entonces salió a pedir ayuda a los vecinos. Uno de sus vecinos, Ramón, telefoneó a Emergencias.

La hermana de la mujer fallecida, este martes cerca del domicilio, minutos después de recibir la noticia. / Juan Carlos Caval

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que hallaron inconsciente a la mujer (junto al cuerpo, estaba su perro, contaron luego los vecinos) y confirmaron el deceso. Se avisó entonces a la autoridad judicial y al forense de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.

"Le pregunté: '¿Qué ha pasado, Paco? A lo mejor no está muerta'. "Y él decía que sí estaba muerta", rememora Rosario, una vecina

El compañero sentimental de la víctima también se encontraba en el lugar. Tras identificarlo, los investigadores descubrieron sus antecedentes por violencia machista. Fue entonces cuando procedieron a su arresto como presunto autor de la muerte de su esposa: se le imputaba entonces un homicidio en el marco de violencia de género.

Sin orden de alejamiento

Fue el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el que, desde su cuenta de X, adelantó que la Policía "detuvo a un varón por un presunto homicidio cometido contra su pareja en San José de la Montaña".

Desde el departamento que dirige Lucas apuntaron después que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018". No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja.

Los restos mortales de Milagros fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal. El cuerpo no presentaba cortes ni heridas de bala. Horas después, el examen forense confirmó que se trató de una muerte natural. Nadie mató a la vecina.

"Estaba nervioso y bebido"

"Él dice que entró y que se la encontró muerta en el suelo", subrayó, a la mañana siguiente de los hechos, Rosario, vecina de la pareja. La señora rememoró que ella le preguntó : "¿Y tú dónde estabas, qué ha pasado, Paco? A lo mejor no está muerta". "Y él decía: ‘Sí está muerta, sí está muerta’. Decía que entráramos a verla, que no sabía lo que tenía", fue desgranando la mujer.

Rosario manifestó que Paco, ahora bajo sospecha, "estaba nervioso, estaba bebido, estaba de todas las maneras" y aseguró que "conflictos entre ellos no había visto nunca, aunque alguna vez, por bebidas o por algo, había venido la Policía".

"Hubo mucho jaleo", comentó otra vecina, mientras observaba a dos de sus siete gatos junto a los periodistas que se agolpaban en el exterior de la vivienda, en cuyo balcón aún había una luz encendida. "Él dijo que se fue al bar y, cuando vino, se la encontró muerta, ¿es que ha sido él?", preguntó la mujer a los profesionales. A la pregunta de si escuchó en alguna ocasión peleas en la vivienda de la pareja, sentenció que no. Algo que contrasta con lo que afirman otros paisanos, que refieren discusiones de tono elevado entre los cóyunges.

La hermana de Milagros, María del Carmen, pasaba por la calle, llorando, minutos después de enterarse de lo sucedido y se topaba con el trasiego de medios de comunicación. La mujer dijo que no se creía qué había sucedido y que la Policía la acababa de avisar.

Caso cerrado

A la espera de recabar el resultado del examen forense –que fue determinante en este caso–, las indagaciones policiales se centraron también en qué hizo Francisco los momentos previos a lo sucedido.

Los investigadores hablaron con el entorno y reconstruyeron los movimientos, por si hubiese testigos que le diesen coartada en el momento de la muerte. Asimismo, procederán al visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a fin de averiguar si captaron al hombre, a qué hora y dónde.

Este martes por la tarde, la Policía confirmaba que liberaba al sospechoso. "Desde la Jefatura Superior de Policia en la Región de Murcia se informa de la puesta en libertad del varón detenido como presunto autor de un delito de homicidio en Murcia. La investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios y la práctica de otras diligencias han determinado que las circunstancias en las que se ha producido la muerte no tienen un origen violento", detalló el comunicado policial.

"Las diligencias policiales realizadas de forma inmediata y las declaraciones de los testigos han aportado información relevante para poder adoptar la decisión de la puesta en libertad", explicaron.