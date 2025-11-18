Investigación
Detenido por matar a su pareja en San José de la Montaña en Murcia
El sospechoso, sobre el que pesaban denuncias previas por maltrato, aseguró que volvió de la compra y halló a la mujer sin vida y sangrando en su casa de la pedanía
La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, confirma la Delegación del Gobierno. De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, esta mujer, Milagros, de 48 años de edad, sería la tercera víctima mortal de esta lacra en la Región en 2025. La anterior fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.
Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, una población cercana a Los Garres, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.
Fue un hombre el que dio la voz de alarma: su vecino le había dicho que, tras volver de la compra, había hallado muerta a su mujer, que estaba sangrando por la boca. El vecino llamó entonces al 112.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que hallaron inconsciente a la mujer y confirmaron el deceso. Se avisó entonces a la autoridad judicial y al forense de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.
Sin orden de alejamiento
Desde el departamento que dirige Francisco Lucas apuntaron que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".
No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte".
(Noticia en ampliación)
