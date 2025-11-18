Colapso en la morgue de Murcia por la falta de personal para hacer autopsias

En las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, tanto de Murcia como de Cartagena, hay docenas de cámaras frigoríficas en las que aguardan cadáveres porque faltan profesionales para hacerles la autopsia. Es lo que denuncia el sindicato Comisiones Obreras y confirman fuentes cercanas al centro, que apuntan que el déficit de personal es cierto, que lo sufren y que, de cara a las vacaciones, el problema se agudiza.

"Las plazas de plantilla existentes tanto en Murcia como en Cartagena (siete plazas de técnicos en total) no solo son insuficientes sino que la mitad de ellas no está cubierta, por lo que el servicio está siendo prestado por solo dos trabajadores en Cartagena y dos en Murcia, para toda la Región", subrayan desde Comisiones Obreras en una nota.

A juicio del sindicato, "la situación es crítica". "A pesar de las insistentes reclamaciones al Ministerio de Justicia para que no solo se cubran las vacantes existentes, sino que se incremente la plantilla de técnicos que realizan las autopsias, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Función Pública que tiene que autorizar dichas contrataciones, hacen oídos sordos, lo que está provocando no solo un deterioro del servicio sino también una sobrecarga de trabajo para los técnicos que permanecen prestando el servicio, a riesgo para su propia salud laboral, y habiendo sobrepasado con creces el número de horas extraordinarias máximas permitidas legalmente", manifiestan.

Sin autopsias los domingos

El sindicato denuncia "esta situación insostenible, que ya está provocando retrasos en la realización de autopsias, y un gran malestar entre los familiares de los fallecidos por tener que esperar días para recoger los cuerpos de sus seres queridos".

Incluso desde marzo ya no se realizan autopsias los domingos en la ciudad de Murcia lo que ha ocasionado acumulaciones de fallecidos los lunes en los que se han tenido que efectuar la autopsia a ocho o nueve personas, algo inasumible para los dos únicos técnicos que están en dicho servicio asistiendo a los médicos forenses, siempre según el sindicato.