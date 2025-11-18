'Bumping', 'Magic Key', 'Impressioning'... los métodos de los ladrones que desvalijaron 26 casas en la Región y Elche

La Policía Nacional informaba este martes del arresto de cinco personas por, presuntamente, desvalijar 26 casas ubicadas en las localidades de Cartagena, en la Región de Murcia, y Elche, en la vecina provincia de Alicante, valiéndose de la técnica del 'hilo invisible'. Aunque no solo tenían destreza con este método de robo, puesto que "mediante técnicas de 'Bumping', 'Magic Key' o 'Impressioning', lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos, logrando así acceder al interior de la vivienda", apunta el cuerpo en su nota.

Los sospechosos, según descubrieron los investigadores cuando, orden judicial en mano, procedieron a los registros de sus propiedades, contaban con medios especializados como ganzúas y otras herramientas con las que se puede acceder a los domicilios sin fracturar la cerradura. De esta forma, no dejaban rastro de la manipulación de la cerradura y evitaba que vecinos (y perjudicados) pudieran ser alertados de que les habían entrado en casa al ver una cerradura fracturada o algún otro daño en la puerta.

Pero, ¿qué diferencias hay entre los métodos elegidos para perpetrar los delitos? La Policía Nacional lo explica:

Bumping

Es un método de robo para la apertura de una puerta sin la llave del propietario y sin necesidad de forzar la cerradura de seguridad. Consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpear la misma con el fin de hacer 'bailar' los pistones del cilindro. Esto consigue que los pistones del cilindro salten simultáneamente cuando la llave es golpeada, permitiendo el giro de la llave y por tanto la apertura de la puerta de seguridad. La apertura de la puerta se realiza en medio minuto y no daña el sistema de cierre de la puerta blindada.

Magic Key

La llave mágica está compuesta por una empuñadura, con un pequeño mango que termina con unos 'peines' encargados de adoptar la forma de una cerradura. Mediante una técnica especializada, con la aplicación de la tensión adecuada y los movimientos correctos, las punteras ('peines') adoptan la forma de la pala, siendo capaz de abrir cerraduras en cuestión de segundos.

Impressioning

El método del impressioning sigue un proceso en dos fases diferenciadas. En una primera fase, el delincuente introduce una lámina de aluminio maleable en el interior de la cerradura, de tal manera que cuando se introduce la llave en la cerradura, los dientes de la llave se quedan grabados en la placa de aluminio, obteniendo un molde de la llave.

Señuelo de hilo invisible que dejaron en una vivienda unos ladrones. / La Opinión

Una vez hecha la impresión, comienza la segunda fase, en la que realizan una copia idéntica de la llave a partir del molde extraído. Así, les permite acceder sin ruido, sin forzar la cerradura y sin apenas dejar señales visibles de haberla manipulado.

Hilo invisible

Los ladrones prefieren domicilios vacíos. Muchas de las banda itinerantes que aprovechan el verano para 'trabajar' en la Región están conformadas personas que en su vida han empleado la violencia a la hora de delinquir: quieren joyas, dinero y aparatos electrónicos, principalmente, y la idea es llevárselos de viviendas que se aseguran de que van a estar vacías.

Una de las técnicas de moda desde hace años es la del hilo invisible. Consiste en lo siguiente: se pone un hilo en las puertas con el fin de corroborar si hay alguien dentro de la casa o no. El hilo, que está fabricado de silicona, se coloca cuidadosamente uniendo el marco y la hoja de la puerta. Esto es por una razón obvia: si el hilo se rompe, es evidente que una persona ha abierto esa puerta. El domicilio está habitado, mejor no robar.