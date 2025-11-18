Arrestado por intentar robar del tirón una cadena de oro en el barrio del Carmen de Murcia

Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por un delito de robo con violencia, en grado de tentativa: intentó robar del tirón una cadena de oro a una persona por la calle. Los hechos se produjeron este lunes, en el barrio del Carmen de la ciudad de Murcia, cuando un individuo se acercó a un viandante, al que no conocía de nada, y le pegó un tirón para tratar de arrebatarle la joya que llevaba en el cuello.

El delincuente rompió la cadena, pero no logró llevársela. Tras ello, echó a correr.

Fueron agentes de la Unidad de Barrios de la Policía Local de Murcia los que, al tener conocimiento de lo sucedido, se movilizaron al lugar. Los municipales siguieron al sospechoso, hasta que consiguieron interceptarlo y detenerlo.

La persona asaltada (no ha trascendido si se trata de un hombre o de una mujer) no sufrió heridas, afortunadamente.

El hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. En un máximo de 72 horas, irá al Juzgado de Guardia, donde responderá por una tentativa de robo con violencia.

El arresto se produce cuando el municipio aún está impactado por lo sucedido en Puente Tocinos: la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años que falleció en el Virgen de la Arrixaca al no lograr sobreponerse a las heridas que le causaron sus asaltantes, a los cuales aún busca la Policía.