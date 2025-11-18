Juicio
Absueltos los acusados por la muerte de seis mineros en el pozo leonés Emilio del Valle en 2013
El 28 de octubre los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, el asturiano José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad
EFE
El Juzgado de lo Penal 2 de León ha absuelto a los 16 acusados de la muerte de seis mineros ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en León en octubre de 2013 por un escape de gas grisú al no apreciar "pruebas de cargo suficientes" contra ninguno de los encausados.
El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, el asturiano José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, absuelve a todos los acusados, entre ellos a los propietarios de la Hullera, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave.
También absuelve a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Puente Tocinos, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: 'Hay que echarse a la calle
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades
- La Región de Murcia bajará a cero grados esta semana
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad