Matan a una mujer de 89 años al asaltarla para robarle las joyas en plena calle en Murcia

La Policía Nacional busca a los dos delincuentes que mataron a una mujer de 89 años tras abordarla en plena calle Mayor de Puente Tocinos, en Murcia, para robarle las joyas que llevaba puestas.

El violento robo se produjo el pasado miércoles por la noche, cuando la víctima, Carmen, caminaba de regreso a su domicilio y fue asaltada por los dos individuos para arrancarle la cadena de oro que llevaba en el cuello. La zarandearon y tiraron al suelo. Acto seguido, huyeron.

Al lugar (en concreto, el cruce de la calle Ermita Vieja y la calle Mayor de la pedanía) se movilizaron agentes de la Policía Local, así como sanitarios en una ambulancia, que trasladaron a la mujer al hospital. La vecina sufrió la rotura de la cadera y de varias costillas y falleció cuatro días después en el hospital Virgen de la Arrixaca al no poder superar la gravedad de sus lesiones.

Del caso se hace cargo la Policía Nacional, que apela a la colaboración ciudadana para tratar de dar con los individuos. Mientras, rastrea las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, por si hubiesen captado algo que lleve a la identificación, localización y posterior arresto de los sospechosos.

Un caso similar

El municipio de Murcia fue escenario, el año antes de la pandemia de covid, de un suceso similar. Una señora de 86 años de edad que permanecía ingresada en el hospital, en estado grave, después de que un ladrón la tirase al suelo para robarle en Murcia no logró sobreponerse a la gravedad de sus lesiones y falleció en el Virgen de la Arrixaca.

El suceso tuvo lugar el domingo 18 de agosto por la mañana, en una calle del barrio de Santa Eulalia, en la capital murciana.

La señora, viuda, caminaba, al igual que Carmen, sola por la calle en una jornada en la que muchos murcianos, incluidos los hijos de esta mujer, estaban en la playa, pasando los días del puente. En un momento dado, según explicaría luego una testigo que lo vio desde su balcón, un sujeto se aproximó a la viandante y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre ella para quitarle el bolso. Para ello, la tiró al suelo. Con tan mala fortuna de que el golpe contra el asfalto la dejó malherida.

La Policía Nacional tardó unos meses en localizar y arrestar al atacante y a otro joven que iba con él. La colaboración ciudadana fue entonces clave para detener a José Manuel A. R., autor material del tirón mortal, y a Mohammed D. C. Las cámaras de unos recreativos los grabaron a ambos por la calle. El caso llegó a juicio meses después y el agresor condenado a tres años de cárcel.