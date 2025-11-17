La Fiscalía no acusa al 'Luli' de asesinato pese a haber matado a dos hombres a tiros en Cartagena: considera que fue defensa propia

"Defendiste tu vida y la de tu familia". "Libertad Luli". "Todos estamos contigo". Son algunas de las sentencias que se leían en las pancartas que adornaban, allá por febrero de 2022, los balcones y ventanas del barrio de Las 600, en Cartagena, donde Obdulio, alias 'Luli', regresaba, para recrear, en una reconstrucción, qué pasó aquella noche de noviembre del año anterior que se saldó con dos muertos: uno, en el mismo garito de la barriada Virgen de la Caridad, y el otro en el hospital, al no poder sobreponerse a la gravedad del disparo que le dio en la cabeza.

A esos dos varones los mató ‘El Luli’, y él no niega que así sea, aunque siempre ha sostenido que lo hizo para defenderse. Lo mismo cree su familia y lo mismo cree ahora la Fiscalía, que no le acusa de homicidio. El Ministerio Público considera que, si Obdulio apretó el gatillo, fue en defensa propia.

‘El Luli’, custodiado por la Policía Nacional en el transcurso de la reconstrucción. / Loyola Pérez de Villegas

Sí considera, no obstante, que es autor de un delito contra la salud pública y pide que cumpla seis años de cárcel por tráfico de drogas. Asimismo, le imputa tenencia ilícita de armas, detalla la calificación fiscal. El juicio del caso, con jurado popular, está fijado para noviembre de 2026 en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

Más procesados

En el banquillo, se sentarán junto al 'Luli' varios hombres más, todos del conocido como clan de Los Toreros. Para uno de ellos, la Fiscalía pide 14 años de prisión por tentativa de asesinato (fue, presuntamente, a matar al 'Luli'), cuatro más por allanamiento de morada, tres por amenazas y dos por tenencia ilícita de armas.

Para otro, siete años entre rejas. Hay tres sospechosos que se enfrentan a una pena de un lustro en la cárcel. Mientras, para otro de ellos (que estaba en prisión en el momento de los hechos y es considerado el patriarca del clan) solicita tres años por extorsión.

Drogas y extorsión

Vuelco de drogas, ajuste de cuentas o querer silenciar a alguien. Que lo sucedido tenía que ver con el narcotráfico era algo que tuvieron claro los investigadores de la Policía Nacional desde que recibieron aquel aviso, un sábado por la noche, para alertar de que se estaba produciendo el tiroteo.

'Luli' contó que todo fue por una extorsión. Que hombres armados entraron a su garito, a por él, porque le exigían que les diese dinero a ellos si quería seguir con el trapicheo de drogas. Él se negó a pagar. Fue el origen del tiroteo mortal. Ocho encapuchados armados entraron una noche al habitáculo de Obdulio y se liaron a tiros. El 'Luli', considera la Fiscalía, se defendió. Y también disparó.

Agentes de la Policía Nacional y de la Científica, en la casa de Las 600, en Cartagena, donde se produjo el tiroteo en el que se vio implicado 'Luli'. / Loyola Pérez de Villegas

Entonces, uno de los hombres llegó a atrincherarse en el interior del lugar, mientras que Obdulio, con un tiro en la pierna, era trasladado al hospital. Aquel hombre atrincherado se entregó al poco y fue llevado también al Santa Lucía: presentaba una grave lesión en la cabeza, lesión que le acabó costando la vida.

El día de la reconstrucción, el propio Obdulio dijo que quería hablar con los periodistas congregados en el lugar. Entonces reiteró que lo sentía muchísimo y que solamente se defendió. Y, al salir del lugar, para ser llevado de nuevo a la cárcel, puesto que estaba en prisión provisional, el vecindario volvió a estallar en aplausos.