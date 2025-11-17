Se estrella contra un semáforo y vuelca cuando conducía borracho por San Javier

Un hombre, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, sufrió este fin de semana un aparatoso accidente de tráfico con su coche en el litoral de la Región: se salió de la carretera, se estrelló contra un semáforo y volcó cuando conducía borracho por San Javier.

Según detallaron desde la Policía Local en su cuenta de Facebook, el siniestro se produjo en la Avenida del Mirador, en Santiago de la Ribera.

El conductor perdió el control del automóvil cuando iba a gran velocidad por la citada vía y acabó dejando el coche ruedas arriba sobre el asfalto.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, así como una ambulancia para asistir al afectado, que, pese a lo fuerte del impacto, sobrevivió.

"Según los primeros indicios, el siniestro podría estar relacionado con exceso de velocidad y posible consumo de alcohol, aunque se continúa investigando", apuntaron desde el cuerpo, al tiempo que efectuaron una llamada a la sensatez: "Recordemos la importancia de conducir con responsabilidad. Tu vida y la de los demás cuentan".