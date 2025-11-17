Detenido un empresario de Lorca por explotación laboral de temporeras en situación irregular

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en la comarca del Guadalentín la operación ‘Totafon’, un dispositivo contra la trata de seres humanos y la explotación laboral llevado a cabo en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. La actuación, centrada en varias inspecciones en explotaciones agrícolas, ha permitido detectar a una decena de personas extranjeras en situación irregular que estaban siendo empleadas sin contrato oficial.

La operación se ha saldado con la detención del responsable de una empresa y la investigación del encargado, ambos acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las actuaciones comenzaron el pasado mes de septiembre dentro del marco de cooperación entre Guardia Civil e Inspección de Trabajo. Durante una inspección en una explotación agrícola de Totana, los agentes localizaron a diez personas, en su mayoría mujeres, trabajando en la recolección de pimiento sin documentación en regla y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Los especialistas de Policía Judicial comprobaron que las trabajadoras se encontraban solas en la finca, sin supervisión y sin conocer con exactitud ni el lugar en el que estaban ni para quién realizaban la labor agrícola. Ante estas circunstancias, se abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Las pesquisas permitieron identificar a los propietarios de la finca, que la habían arrendado a un tercero. Este, a su vez, la mantenía subarrendada a la empresa encargada de la recolección y compradora de la cosecha. Tras reunir los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención del administrador único de esa empresa, con sede en Lorca, y a la investigación de su encargado, como presuntos responsables de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores.

Según se desprende de la investigación, los sospechosos habrían captado a las víctimas aprovechándose de su situación de necesidad.