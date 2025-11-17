Alucinaciones, temblores, parálisis... Intoxicados cinco jóvenes al comprar en Murcia un váper con un 85% de cannabis

"Temblores, vómitos, alguno sintió su cuerpo como paralizado, no pudiendo levantarse de la silla para ponerse en pie, así como ser incapaz de entablar una conversación normal, unido a alucinaciones y lagunas de memoria". Es lo que refirieron los cinco chicos de Orihuela, de entre 18 y 24 años, que sufrieron al fumar con un vapeador que habían comprado en una tienda de Murcia. La Policía Nacional ha detenido al responsable de vendérselo en su comercio. Se le acusa de un delito contra la salud pública y otro de lesiones. El váper sospechoso podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC) con un porcentaje muy superior al permitido por ley.

Dieron la voz de alarma desde el instituto donde cursan estudios las víctimas: cinco chicos estaban siendo asistidos por los servicios sanitarios después de empezar a convulsionar. Parecía que habían tomado algún tipo de sustancia estupefaciente. "En el lugar se personó la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela, cuyos agentes encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas", indica el cuerpo en una nota.

El inhalador, escondido

"Durante las primeras diligencias investigativas se localizó escondido en una palmera del polideportivo del instituto un inhalador tipo váper que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana", prosigue el Cuerpo.

Las pesquisas llevaron a la Policía a averiguar que el dispositivo había sido comprado en una tienda de Murcia a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley: concretamente se comercializaba como que contenía un 85 % de THC". Lo adquirieron por 27 euros.

Uno de los perjudicados asegura que no recuerda nada y otro llegó a necesitar ayuda para caminar

Los cinco jóvenes consumieron esta sustancia, todos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios y cuatro de ellos quedaron ingresados por intoxicación.

Uno de los jóvenes llegó a referir que tuvo conocimiento de lo ocurrido con el paso de los días, a través de lo que le contaron otras personas, puesto que no recordaba nada.

"Otro de los afectados llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente, teniendo una sensación de cansancio muy grande, además de sentirse muy adormilado y llegando a necesitar incluso ayuda para caminar", destaca la Policía.

La Policía localizó la tienda en cuestión donde fue comprado el inhalador, "un local destinado a la venta de productos relacionados con la sustancia CBD, y que disponía de página web donde ofertaba vegetales y resinas a diferentes precios e incluso publicitaba reparto a domicilio", concreta la nota.

Había 23 más

"Tras identificarse plenamente al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano y la intervención de 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda y habían sido envasados y distribuidos desde fuera de España", detalla el comunicado policial.

El asunto se lleva en un Juzgado de Instrucción de Orihuela, que está a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los cigarros electrónicos, para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.

"De este modo, gracias a la rápida actuación policial, se consiguió dar respuesta a un hecho que había provocado entre la ciudadanía de la localidad cierta alarma social, principalmente entre el sector estudiantil de la población", celebra el cuerpo.