Emergencias
Heridos y atrapados en el interior de sus coches tras chocar en Yecla
La intervención de los bomberos fue necesaria para excarcelar a los afectados
Dos personas, cuyas edades aún no han trascendido, resultaron heridas este domingo por la mañana después de que sus vehículos chocaran en la carretera N-344 a su paso por Yecla, según informó Emergencias.
De acuerdo con la misma fuente, los afectados quedaron atrapados en el interior de sus vehículos, necesitando la intervención de los bomberos para llevar a cabo su excarcelación.
Los coches implicados, debido al impacto, quedaron en mitad de la calzada, obstaculizando la circulación del tráfico. Al lugar del suceso se desplazaron, además de los bomberos del CEIS, Guardia Civil, Policía Local de Yecla y sanitarios del 061.
