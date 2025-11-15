La novia del segundo sospechoso del doble crimen de Mazarrón desmontó su coartada

La propia novia de Bayron Alexis S. A., el segundo detenido (y ya en prisión preventiva) por el doble crimen de Mazarrón, le dejó sin coartada. Así consta en el auto con el que la jueza mandó, hace unos días, a prisión provisional al segundo de los sospechosos de la desaparición y muerte de los dos amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32., cuyos cadáveres aparecieron ocultos en el sótano de una casa okupa de Camposol.

Bayron Alexis, detalla el auto de la magistrada, relató que el día 16 de abril de 2025 (cuando desaparecieron los dos amigos) "estaba en casa con su familia, entre los que incluye a su pareja; sin embargo, a la mujer se le tomó declaración en sede policial y dijo que el día 14 de abril de 2025 (es decir, dos días antes de los hechos) Bayron la acompañó hasta la estación de autobuses de Murcia porque ella se marchó a trabajar a Jumilla, como masajista”.

"Mil llamadas"

Más contradicciones: "Por otro lado, el propio Bayron reconoció haber recibido llamadas de Carlos Andrés (el primer detenido y también en la cárcel) en la madrugada del día 17 de abril de 2025, como 'mil llamadas' – solo recibió una, de acuerdo con los registros de llamadas existentes – y, sin embargo, no reconoce el número de teléfono en el que recibió las llamadas", escribe la jueza, que concreta que "tampoco debe olvidarse que Bayron acompañó a Carlos a intentar la venta del vehículo de José Patricio" a un hombre que, finalmente, no lllegó a comprarlo.

La jueza vio "contradicciones e inexactitudes" en el relato del individuo y lo mandó a prisión provisional sin fianza

El auto destaca que "a lo largo de la declaración del detenido se apreciaron contradicciones pues, por ejemplo, no manifestó nada al respecto de la llamada realizada por Carlos el día 17 de abril de 2025 hasta el final de la declaración a pesar de haber sido preguntado por la relación que existía entre ambos, alegando que había recibido “mil llamadas”, para luego decir que Carlos Andrés estaba debajo de su casa y que en ese momento le ofreció en venta el vehículo de José Patricio".

En este sentido, Bayron "manifestó que solamente había visto a Carlos Andrés por motivos de trabajo para luego decir que sí lo había acompañado a tratar de vender el vehículo, así como inexactitudes a la hora de determinar con quien se encontraba el día de los hechos, pues primero mencionó que la tía de su mujer no estaba porque se había ido a trabajar, para luego decir que en las fechas en que ocurren los hechos, esa mujer estaba en Murcia y acudía a dormir al domicilio de Alcantarilla".

Buscan al tercero

Los investigadores tenían claro desde el principio que el primer sospechoso no actúo solo y dejaban la puerta abierta a la implicación de más personas en el crimen. Se busca aún, por tanto, a una tercera persona implicada. Y también faltaría por hallar el arma homicida.

"Les propinaron golpes con un arma blanca hasta acabar con la vida de los mismos y, posteriormente, ocultaron sus cuerpos en el sótano de la vivienda (al que se accedía por medio de una oquedad situada en una de las habitaciones de la vivienda y que estaba tapada con baldosas) bajo una capa de hormigón", detalla el auto, que apunta que el segundo sospechoso, Bayron, llegó a pernoctar "en la habitación en la que se encontraba la oquedad que daba acceso al sótano donde se encontraron los restos humanos".