En la montaña del Palomaret
Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante
Un helicóptero de rescate localizó el cuerpo en una de las laderas de la montaña, con el paracaídas abierto
Alejandro Ruiz
Un hombre natural de Valencia, de 44 años, ha fallecido este sábado 15 de noviembre en Petrer, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en la zona de la montaña del Palomaret. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:52 horas, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate.
Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER), que localizaron al varón en una de las laderas de la montaña. A su llegada al sitio, los efectivos comprobaron que el paracaídas se había abierto, pero también que el varón no presentaba movimientos.
Los bomberos han confirmado el fallecimiento del parapentista en el mismo punto del accidente. No se han registrado más heridos en el suceso, y su origen se desconoce por el momento. La intervención concluyó a las 15:30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
- La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias
- Arrancan las obras de la residencia universitaria en Centrofama con 260 plazas
- Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
- Sesenta colegios de la Región piden dar clase hasta los 14 años incorporando 1º y 2º de ESO
- Calles cortadas y restricciones de tráfico este sábado en Murcia por la Magna Procesión Jubilar: consulta el recorrido y los traslados
- Una nueva discoteca llega a Murcia: conoce horarios y fecha de apertura