Secta de Vistabella (Castellón): un testigo temía que el Tío Toni planteara un suicidio colectivo porque "le seguirían"
Otra testigo afirma que el gurú les impartía unas clases para prepararlos para un evento planetario que ocurriría "en 2025" y ante el cual los miembros de la secta debían estar listos para "salvar el mundo"
Pablo Ramón Ochoa
La masacre de Jonestown, Heaven’s Gate en California... y quién sabe si pudo haber sido también la masia del Tío Toni en Vistabella. Las intervenciones de más testigos en el juicio contra la supuesta secta sexual castellonense continúan armando el puzzle de lo que ocurría en La Chaparra, una realidad paralela y alejada del mundo.
Sospechas apocalípticas
Uno de los comparecientes este viernes afirmó que le preocupaba que todo terminase con la muerte de los miembros. Preguntado por una de las defensas, dijo que llegó a pensar que si Toni planteaba "un suicidio colectivo", era algo "asegurado" que "todos le seguirían" con dicha propuesta.
Este varón, cuya hija es en realidad hija biológica de Toni, igual que muchos niños de la secta, afirmó que "los hechos demuestran" que todo el mundo en La Chaparra creía en los poderes divinos de Toni (su exmujer entre ellos).
Las “escuelas” preparatorias para 2025
La idea de un posible suicidio colectivo (que en cualquier caso no se llevó a cabo) también sobrevoló la declaración de otra de las testigos, una joven que intervino por videoconferencia y que se quebró durante su declaración ante las preguntas del fiscal.
Esta testigo en particular residía en la masia durante los veranos hasta que tuvo 19 años, edad en la que dejó de pasar temporadas largas pero subiendo todavía a pasar los fines de semana a Vistabella.
Fue en esa última etapa cuando las "escuelas" espirituales, clases que versaban sobre la doctrina del líder y estaban impartidas por Toni en persona, empezaron a tener una temática específica. "Asistíamos a unas clases a las que íbamos un grupo de gente joven porque nos tenían que preparar, ya que en 2025 iba a suceder algo y nosotros teníamos que salvar el mundo", explicó la exmiembro de la secta.
Su padre se enteró y dejaron de ir
El padre de esta chica, cuando se enteró de este extremo y sin saber concretamente cuál era ese evento planetario, se puso en alerta. "Mi padre se enfadó mucho y dejamos de ir a La Chaparra", agregó la joven.
Quedan 14 sesiones de juicio y muchos testigos aún pueden arrojar luz sobre este aspecto, puesto que el suceso catastrófico iba a ocurrir este año y Toni murió en prisión en 2022, poco después de su detención.
También abusada
Esta misma mujer también manifestó haber sido agredida sexualmente por el Tío Toni, aunque no comparece como víctima puesto que fue en una de las supuestas terapias sanadoras cuando ella ya tenía 18 años (y cabe recordar que la responsabilidad penal de Toni se extinguió con su muerte).
"Yo padecía anorexia y bulimia. Él me mastrubaba, y así él me decía que iba a mejorar mi autoestima y a quitarme las inseguridades", recalcó la agredida. "Me dijo que no le contara esto a mis padres porque no lo entederían", añadió.
El juicio a los seis exmiembros de la comunidad por presuntos abusos sexuales a menores continúa el próximo lunes.
