El migrante que llegó muerto en patera a Cartagena era un joven de 28 años: "Cayó al mar y se ahogó"

"Cayó al mar y se ahogó". Es lo que le pasó al migrante que llegó muerto en la patera que arribó a Cartagena este jueves por la noche. Los supervivientes relataron a la Policía que pudieron recuperar el cuerpo del agua, cargarlo en la barca y llevarlo al muelle. Se trataba, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas, de un joven de 28 años de edad y origen argelino.

En concreto, los extranjeros fueron trasladados a la dársena de Santa Lucía, donde esperaban agentes de la Policía Nacional, cuerpo que tiene en exclusiva las competencias en Extranjería, y servicios humanitarios.

La barcaza era interceptada por Salvamento Marítimo en alta mar, a 55 millas de la costa. Fue la llamada de un mercante a Salvamento Marítimo la que alertó, y a raíz de ello acudió una embarcación, la Salvamar Draco, para remolcar la barcaza al muelle, explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia.

No es la primera vez que pasa algo así. La peor tragedia reciente en la Región se vivía en marzo de 2021, en Mazarrón, con el naufragio de una patera con 14 personas a bordo. Hubo tres supervivientes y uno de ellos acabó en la cárcel, por orden judicial, al ser considerado el patrón de la barcaza. Los días posteriores al naufragio comenzaron a aparecer cuerpos, en la costa murciana y almeriense.

Los restos mortales del migrante que llegó sin vida a Cartagena fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para practicarle la autopsia. Una primera inspección ocular reveló que el cuerpo presentaba signos de ahogamiento, aunque habrá que esperar al informe del forense para corroborar este extremo. "El cadáver flotaba en el agua y los propios tripulantes informaron de que había caído al mar", apuntaron desde la Delegación del Gobierno en Murcia.

Varias personas halladas sin vida en aguas de la Región de Murcia permanecen sin identificar en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal

Restos mortales de varias personas encontrados en aguas de la Región de Murcia, presumiblemente tras caer de una patera, permanecen sin identificar en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, donde se les lleva tras el hallazgo. Para que los cuerpos abandonen el centro, ha de reclamarlos alguna persona y dar su permiso el juez. Lo que ocurre con estos difuntos es que, en ocasiones, ni siquiera sus familiares saben que han muerto.

Los cadáveres rescatados del mar se conservan en frío en la docena de cámaras del antes llamado Instituto Anatómico Forense. La prioridad de los forenses: saber de quién se trata. Hay varias formas de identificar a una persona que llega muerta a la morgue: el ADN (hay bases de datos en las que cotejar los resultados), las huellas dactilares y la dentadura.

En ocasiones los forenses reciben una reclamación de embajadas o consulados de un país africano y, tras las comprobaciones pertinentes, el cuerpo es entregado a sus familiares, para que puedan darle sepultura.