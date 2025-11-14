Gran despliegue policial por los campos de Cieza para detener a un prófugo de la Justicia: lo 'cazaron' los drones

"El sospechoso, lejos de colaborar, huyó de la vivienda a la carrera, atravesando campos de cultivo cuya vegetación le ofrecía, además, cobertura para no ser localizado. Sin embargo, los pilotos del equipo de drones, que seguían de forma aérea su fuga, dirigieron los movimientos de los guardias civiles que a pie lo perseguían". Así explican desde la Guardia Civil cómo se desarrolló el operativo de 'caza' de un prófugo de la Justicia que se ocultaba en Cieza. La denominada operación 'Litri'.

Según explicaron desde el cuerpo en una nota, "la investigación se inició cuando la Guardia Civil andaba tras la pista de un experimentado delincuente, sobre el que se había dictado una orden judicial de detención e ingreso en prisión por varios delitos de robo en vivienda. El sospechoso llevaba más de un año fugado de la justicia y en paradero desconocido".

El operativo se desarrolló por campos de cultivo de Cieza, donde se escondía el sospechoso. / Guardia Civil

Además, "investigadores de la Benemérita sabían que cambiaba frecuentemente de ubicación y que se había alojado en varios domicilios de conocidos y familiares", personas que le habrían dado cobertura. "Para no ser descubierto, además, se movía con discreción", detalla la Benemérita, que pronto estrechó el cerco sobre el sospechoso: había indicios de que se escondía en Cieza.

"Los indicios obtenidos permitieron centrar su búsqueda en el municipio de Cieza, donde se sospechaba que podía haberse refugiado en una casa de campo, ubicada en una finca familiar", explican desde el cuerpo.

Los investigadores comunicaron a la autoridad judicial lo que habían descubierto. Orden de registro en mano, se movilizaron al lugar, donde "un amplio dispositivo policial, formado por unidades de seguridad ciudadana, de investigación y del equipo de drones llevó a cabo el registro de la finca". Al percatarse de la presencia policial, el individuo trató de huir. Hasta que lo encontraron desde el aire.

Tras ser detenido, fue puesto a disposición del Juzgado. Cabe recordar que sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión.