Detenido en Murcia por conducir borracho, saltándose semáforos en rojo y sin carné

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido en Murcia por conducir ebrio, saltándose semáforos en rojo y sin carné, informan fuentes policiales.

El individuo puso en marcha lo que la Policía Local calificó de "combo peligroso al volante", puesto que circuló a gran velocidad, sin respetar las señales y tras haber ingerido bebidas alcohólicas.

Cuando fue interceptado e identificado, de madrugada y a la altura de la población de Los Dolores, no se lo puso fácil a los municipales: se resistió. Cuando pudieron identificarlo, los agentes descubrieron que este varón ni siquiera tenía permiso de conducir.

El resultado del test reveló que esta persona superaba la tasa de alcohol permitida al volante. Por tanto, se le imputa un delito contra la seguridad vial.

En concreto, se le detuvo por conducción temeraria, desobediencia y resistencia. En cuanto al automóvil que conducía, un Audi, fue inmovilizado en el lugar, hasta ser retirado por la grúa.

Precisamente estos días, agentes de la Policía Local de Murcia participan en el Moneo en las jornadas Drogas y Conducción: Perspectivas Médicas, Forenses y Policiales.

"El encuentro reúne a un panel de especialistas de reconocido prestigio, cuyas aportaciones constituyen una oportunidad excepcional para el aprendizaje y la actualización profesional", destacan desde el cuerpo en sus redes.