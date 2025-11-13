Un migrante muerto y 17 supervivientes en una patera interceptada en alta mar en Cartagena

Una patera que llevaba a bordo a un migrante muerto, junto con 17 supervivientes más, dos de ellos menores, arribaba este jueves por la tarde al muelle de Santa Lucía, en Cartagena, indican fuentes cercanas.

La barcaza era interceptada por la Guardia Civil en alta mar, a 60 millas de la costa. Salvamento Marítimo también tuvo conocimiento de la situación y acudió con una embarcación para remolcar la barcaza al muelle.

En concreto, los extranjeros fueron trasladados a la dársena de Santa Lucía, donde esperaban agentes de la Policía Nacional, cuerpo que tiene en exclusiva las competencias en Extranjería, y servicios humanitarios.

No ingresarán en el CATE

Los migrantes son, por protocolo, llevados al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE). Sin embargo, en esta ocasión fueron trasladados a la Comisaría, apuntan fuentes próximas. Los extranjeros, todos ellos varones, no fueron detenidos, destacan las mismas fuentes.

Los restos mortales del migrante fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que confirme si sufrió una muerte violenta. Una primera inspección ocular reveló que el cuerpo presentaba signos de ahogamiento, aunque habrá que esperar al informe del forense para corroborar este extremo.

Se da la circunstancia de que, cuando se tuvo conocimiento de los hechos, había un policía raso haciendo las veces de mando en Cartagena, algo que denunciaron recientemente sindicatos policiales. Dada la situación, se trasladó un inspector desde Murcia para asumir la dirección del asunto.

Cabe recordar que, dado que no han cometido delito alguno (solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa), a las 72 horas de llegar los migrantes pueden quedar libres.

Entonces se les ofrece formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones, algo que muchos declinan, por lo que se les pierde la pista.